Антитела к «омикрону» плохо нейтрализуют другие штаммы COVID-19

На территории России штамм коронавируса стал доминирующим. В интервью радио Sputnik профессор Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн рассказал об особенностях иммунитета, который вырабатывается к этому штамму.

По данным Роспотребнадзора, на заражение «омикроном» приходится более 70% выявляемых в России случаев коронавирусной инфекции.

Альтштейн указал, что, при этом, иммунитет, который формируется естественным путем при контакте с этим штаммом, не может гарантировать защиту от других вариантов вируса. Антитела после «омикрона», уточнил эксперт, не способны предотвратить заражение предыдущими вариантами коронавируса.

Альтштейн также добавил, что несмотря на лидерские позиции «омикрона», «дельта» в России еще остается, остальные штаммы коронавируса уже почти никакой роли не играют в развитии этой эпидемии.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге прививку сделали более 3,14 млн граждан, среди них — свыше 2 тыс. детей. Коллективный иммунитет в городе достиг 100-процентного уровня. Но чиновники обращают внимание, что он может быть не очень качественным, так как учитывались случаи, когда житель региона переболел или привился более полугода назад. Соответственно его уровень антител может быть в настоящее время достаточно низким.