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Моряки отравились неизвестным веществом в порту Сахалина

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sakhalin.info

Моряки отравились неизвестным веществом в порту Невельска на Сахалине. Об этом сообщает Telegram-канала «ЧП Сахалин».

10 моряков с турецкого сухогруза, остановившегося в порту, пожаловались на отравление. Их экстренно доставили в Невельскую больницу.

После медицинского осмотра шестеро отказались от госпитализации, четверым пришлось остаться в медучреждении под наблюдением врачей.

Ранее сообщалось, что двое граждан Украины, служивших моряками на судне под флагом Панамы, стоявшего на рейде в Тамани, умерли после отравления метиловым спиртом в порту Краснодарского края.

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