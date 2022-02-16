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Суд отменил приговор россиянке, поджегшей своего сына

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Руслан Кривобок/РИА «Новости»

Курский областной суд отменил приговор женщине, ранее признанной виновной в жестоком убийстве собственного сына и приговоренной к 15 годам лишения свободы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

«Уголовное дело возвратить в суд первой инстанции со стадии принятия к производству. Мера пресечения Баулиной — заключение под стражу по 14 мая 2022 года», — рассказали в суде.

Ранее жительницу Курской области Анастасию Баулину приговорили к 15 годам лишения свободы и штрафу за то, что она сожгла собственного восьмилетнего ребенка. Баулина проживала в частном доме с двумя детьми и 35-летним мужем, который не был их отцом.

По данным следствия, в марте прошлого года она облила ребенка бензином, а затем подожгла его. Мальчик умер от полученных травм по пути в ожоговый центр. Согласно проведенным экспертизам, действия осужденной нельзя расценивать как причинение смерти по неосторожности — в момент поджога женщина была психически здорова и осознавала происходящее. На следственном эксперименте Баулина заявила, что лишь хотела «проверить, горит ли бензин».

Согласно проведенным экспертизам, действия осужденной нельзя расценивать как причинение смерти по неосторожности — в момент поджога женщина была психически здорова и осознавала происходящее.

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