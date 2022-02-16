«Черный ястреб» эвакуировал раненого американца, перешедшего польско-украинскую границу

Telegram-канал «Милитарист» сообщил, что американский вертолет UH-60 (Black Hawk, «Черный ястреб») совершил посадку на польско-украинской границе. В публикации размещена фотография с места событий.

Позже выяснилось, что борт прилетел для эвакуации травмированного американца, который перешел границу с Польшей из Украины.

О других деталях произошедшего пока не сообщается.

Ранее стало известно, что США открыли в Польше у украинской границы центр для приема приезжающих с Украины американцев.

В посольстве отметили, что граждане США могут пересекать границу между Польшей и Украиной по земле.

Также пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что США не будут перебрасывать американские войска из Польши на Украину, но военные могут помочь при проведения эвакуации.

Кирби подчеркнул, что войска останутся исключительно на территории Польши.

До этого США направили в Польшу истребители F-15 для усиления коллективной обороны НАТО. Отмечается, что истребители будут взаимодействовать с польскими и датскими самолетами F-16, которые патрулируют Балтику. По данным ВВС, самолеты укрепят оборону союзников на фоне «наращивания Россией военной мощи вблизи Украины». Также истребители примут участие в учениях против воздушных и наземных целей.