Сноуден высказался о «вторжении» России на Украину

Бывший сотрудник спецслужб Соединенных Штатов Эдвард Сноуден в Twitter заявил, что сомневается в достоверности сообщений о предполагаемом «вторжении» РФ на Украину.

Ранее британский таблоид The Sun заявил, что Россия «вторгнется» на Украину в 3:00 по киевскому времени (4:00 мск) 16 февраля. Как пишет издание со ссылкой на «данные американской разведки», в «наступлении» должны участвовать 200 тыс. военных.

По словам Сноудена, официальные, но при этом голословные заявления могут провоцировать кризис вокруг Украины. Он добавил, что нет ничего более «гротескного», чем СМИ, подталкивающие к войне.

«Но помните также, что источником моего скептицизма является то, что разведка США (опять же) делала действительно впечатляющие заявления, не представляя никаких доказательств — потому что вы этого от них не требовали», — написал Сноуден.

Экс-сотрудник спецслужб в 2013 году передал СМИ ряд секретных материалов о программах слежки разведслужб США и Великобритании. Позже Сноуден получил трехлетний вид на жительство в России, который впоследствии сделали бессрочным.