Из-за неудачной шутки жительница Подмосковья сбежала от супруга в пижаме и замерзла в лесу

Из-за неудачной шутки женщина-кондитер из Подмосковья сбежала от супруга в пижаме и насмерть замерзла в лесу

Пятидесятилетняя жительница подмосковного Красноармейска поссорилась с супругом и убежала из дома в одной сорочке и тапочках. Как пишет Telegram-канале «Подмосковье сегодня», на следующий день она не вернулась домой и муж забеспокоился и объявил ее в розыск. Позже тело женщины нашли в в Банном лесу. Она замерзла насмерть.

Как рассказала подруга погибшей, 50-летняя Виктория (имя изменено) около полуночи поругалась с мужем из-за неудачной шутки, ушла из дома и пропала.

«Сообщил ей, что к нему в гости приезжает любовница. И действительно, дверь открылась и на пороге появилась девушка с чемоданом. Наташа убежала так быстро, что муж не успел ей сказать, что пошутил: это была его племянница», — рассказала подруга.

Пара поженилась только этим летом.

По факту трагедии проводится проверка.

В феврале 2021 года в Челябинской области жительница города Карталы заблудилась из-за метели и погибла. Отмечается, что женщина возвращалась на такси, но водитель не смог подъехать к дому. Женщина связалась с экстренными службами, как только поняла, что потерялась.

В 2020 году жительница Чишминского района Башкирии застряла в заборе и замерзла насмерть. Висящее на металлической ограде тело женщины было обнаружено в деревне Дема.