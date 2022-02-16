Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Байден и Макрон обсудили прошедшие переговоры с Путиным 02:04
Псаки высказалась по вопросу вступления Украины в НАТО 01:58
В Белом доме оценили сближение России и Китая 01:55
Фуркад отреагировал на провал Латыпова в эстафете на Олимпиаде-2022 01:51
Кадыров поддержал обращение депутатов о признании ЛНР и ДНР 01:43
Матвиенко пообещала соразмерный ответ при вторжении Украины в ДНР и ЛНР 01:38
Песков ответил на вопрос, смотрел ли Путин выступление Валиевой на Играх-2022 01:27
Шойгу проинспектировал корабельную группировку в Средиземном море 01:18
Тарасова — о Валиевой: гениальная девочка 01:12
Байден признал, что санкции США против России ударят по американцам 01:11

Из-за неудачной шутки жительница Подмосковья сбежала от супруга в пижаме и замерзла в лесу

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Depositphotos

Из-за неудачной шутки женщина-кондитер из Подмосковья сбежала от супруга в пижаме и насмерть замерзла в лесу

Пятидесятилетняя жительница подмосковного Красноармейска поссорилась с супругом и убежала из дома в одной сорочке и тапочках. Как пишет Telegram-канале «Подмосковье сегодня», на следующий день она не вернулась домой и муж забеспокоился и объявил ее в розыск. Позже тело женщины нашли в  в Банном лесу. Она замерзла насмерть.

Как рассказала подруга погибшей, 50-летняя Виктория (имя изменено) около полуночи поругалась с мужем из-за неудачной шутки, ушла из дома и пропала.

«Сообщил ей, что к нему в гости приезжает любовница. И действительно, дверь открылась и на пороге появилась девушка с чемоданом. Наташа убежала так быстро, что муж не успел ей сказать, что пошутил: это была его племянница», — рассказала подруга.

Пара поженилась только этим летом.

По факту трагедии проводится проверка.

В феврале 2021 года в Челябинской области жительница города Карталы заблудилась из-за метели и погибла. Отмечается, что женщина возвращалась на такси, но водитель не смог подъехать к дому. Женщина связалась с экстренными службами, как только поняла, что потерялась.

В 2020 году жительница Чишминского района Башкирии застряла в заборе и замерзла насмерть. Висящее на металлической ограде тело женщины было обнаружено в деревне Дема.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть