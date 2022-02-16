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В Петербурге двое подростков погибли, упав с крыши девятиэтажного дома

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Павел Лисицын/РИА «Новости»

В Выборгском районе Санкт-Петербурга 15 февраля местный житель нашел тела двух подростков под окнами жилого дома. Мужчина сообщил об увиденном по номеру 112, но отказался подходить к телам на асфальте. По данным «Фонтанки», инцидент произошел у дома по проспекту Тореза.

Позже выяснилось, что погибшие 15-летние девочка и мальчик. Оба скончались на месте. Прибывшие на место сотрудники скорой помощи констатировали смерть.

По информации 78.ru, подростки упали с крыши дома.

В доме, где произошла трагедия, жила семья погибшей девочки.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее сообщалось, что в Калининграде отец и 11-летняя дочь выпали из окна. Оба погибли на месте.

В феврале 2021 года в Москве девушка выпала с 16-го этажа. Однако она осталась жива, потому что приземлилась на заснеженный козырек у подъезда.

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