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Работодатели рассказали, любви к чему ждут от сотрудников

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Чаще всего работодатель ждет от сотрудника любви к своему делу, следует из опроса сервиса «Работа.Ру», поступившего в «Газету.Ru».

Наиболее распространено такое требование в вакансиях, связанных с ручным трудом: в столярном деле, флористике, сфере красоты и профессиях, относящихся к хобби. Также любовь к своему делу работодатели хотели бы видеть у менеджеров по продажам и продавцов-консультантов.

Следующее по популярности требование — любовь к детям. Чаще всего с таким условием ищут специалистов для работы в сфере образования. Немного реже среди требований можно встретить любовь к людям. Часто оно предъявляется к работникам, которые трудятся в медицинской отрасли и сфере торговли.

Любителей красоты и эстетики чаще всего ищут для работы в SMM и дизайне, а поклонников спорта — в фитнес-индустрии. Замыкает рейтинг любовь к данным и цифрам. Такие требования работодатели предъявляют к специалистам в сфере IT и аналитики.

Не только компаниям ценно видеть любовь к работе со стороны сотрудников. 45% респондентам важно чувствовать заботу работодателя. Для 55% респондентов не имеет значения, проявляет ли компания к сотрудникам теплые чувства.

Чаще всего россияне встречают вакансии с обещаниями работы в дружелюбном и нетоксичном коллективе — этот вариант выбрали 42%. Каждый четвертый опрошенный (25%) сталкивался с обещанием работодателя проявлять максимальную заботу о сотрудниках. «Работа в компании, которая производит лучший продукт на рынке» и «возможности для профессионального и личностного роста» — с такими вариантами встречались по 19% респондентов.

Чтобы поверить в обещания работодателя, 63% опрошенных хотели бы узнать отзывы реальных сотрудников, а 24% — конкретные цифры о компании. Для 7% решающим фактором стали бы реальные фото офиса или материально-технической базы, а для 6% — примеры проектов.

Ранее работодатели ответили, какие хобби в резюме считают неподобающими.

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