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Ученые предупредили о вреде злоупотребления мелатонином в целях улучшения сна

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Пабло Пикассо

За десять лет мелатонин стал вдвое популярнее, несмотря на вред для здоровья, связанный со злоупотреблением этого гормона. Об этом сообщает CNN, ссылаясь на данные научных исследований.

В то время как мелатонин безопасен в случае краткосрочного употребления, вызванного сменой часовых поясов; проблемами, связанными с вахтовой работой или бессонницей, долгосрочно мелатонин может нанести вред.

«Согласно результатам исследований, употребление снотворных может повышать риск развития деменции и снижать общую продолжительность жизни», — сообщила доктор Ребекка Роббинс, сомнолог из Гарвардской медицинской школы.

Роббинс также указала на то, что зачастую в таблетках мелатонина, исследователи обнаруживали другие гормоны. В частности, серотонин, употребление которого без рецепта врачей опасно даже в небольших количествах.

Ранее сообщалось о том, почему спать желательно в полной темноте, и к каким страшным последствиям может привести несоблюдение этой рекомендации.

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