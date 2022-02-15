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Врач рассказал об «ушном» симптоме рака

Чешский врач Кубеш назвал заложенность ушей симптомом рака

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Врач из Центра протонной медицины в Праге Йиржи Кубеш рассказал, что злокачественную опухоль в области шеи иногда можно определить по неспецифичным признакам, например, по заложенности в ушах. Об этом сообщает Express.

Кубеш подчеркнул, что рак в области шеи может дать осложнение на любую часть тела. Он распространяется через кровь и лимфатическую систему. По словам врача, опухоли в районе головы наблюдаются у пациентов все чаще и становятся более распространенными, но данных о них пока что недостаточно. По одной из версий, такой тип рака зачастую развивается из-за вируса папилломы человека.

Врач подчеркнул, что опухоли шеи и головы могут развиваться в районе носа и горла, что влияет на симптомы в этих областях, но могут случится и необычные проявления.

«Например, постоянно заложенные уши — ощущение, похожее на состояние после погружения в бассейн, или постоянная боль в ухе могут быть признаком рака в этой области и вокруг нее», — отметил Кубеш.

Он добавил, что на рак также могут указывать отечность шеи, болезненное состояние десен, а также язвы и пятна во рту. По словам Кубеша, это неспецифичные симптомы рака, поэтому на них практически не обращают внимания.

Ранее модель, предсказывающую риски развития рака поджелудочной железы, разработали специалисты Пенсильванского университета в Филадельфии.

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