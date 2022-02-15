ВЦИОМ: почти четверть школьников навсегда хотят уехать из России

Генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров заявил, что до четверти российских школьников старших классов хотели бы переехать жить за границу. Об этом сообщает ТАСС.

«В группе школьников порядка 23% говорят о том, что хотели бы переехать за границу на постоянное место жительство (ПМЖ), в группе перво- и второкурсников — 17%», — сказал он, выступая на заседании экспертного совета комитета Госдумы по молодежной политике.

По данным ВЦИОМ, среди школьников 8-11 классов 35% хотели бы переехать за рубеж на время, чтобы «посмотреть мир», получить образование и опыт работы. Из них 24% заявили, что решат позже, где жить, а 11% в любом случае хотели бы вернуться в Россию. 23% учащихся однозначно заявили, что хотели бы переехать за границу на ПМЖ.

Из опрошенных студентов первого и второго курса на время готовы переехать 34% (из них 22% решили бы позже, где жить дальше, а 12% — в любом случае бы вернулись на родину). Навсегда переехать из России захотели 17%.

Ранее были названы самые желанные города России для переезда ради работы.