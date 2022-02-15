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Свердловский полицейский вымогал деньги у росгвардейцев за секс с его женой

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Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

В Свердловской области в отношении 37-летнего полицейского возбудили уголовное дело за «Вымогательство в особо крупном размере». Об этом сообщает издание «Комсомольская правда».

Инцидент произошел в городе Качканар. В ноябре 2021 года два сержанта Росгвардии, служащие в военной части № 3275 в Лесном, пожаловались на полицейского — он якобы угрожал им и вымогал деньги за то, что они спали с его супругой.

По версии следствия, 17 ноября жена написала сослуживцу и предложила встретиться. В итоге, после застолья у них произошел секс. Спустя 10 дней ее муж пригрозил любовнику уголовным делом по статье об изнасиловании и потребовал от него 840 тыс. рублей, которые нужно было выплачивать на протяжении семи лет.

«Он приехал к дому росгвардейца на служебной «Ладе». Требовал переводить по десятке каждый месяц на карту жены. Сержант отказался, и уже на следующий день написал заявление. Такого развития событий оперуполномоченный не ожидал, — рассказал изданию источник.

Следующая измена, уже со вторым коллегой, произошла 26 ноября. После распития алкоголя дома у сослуживца, женщина с ним переспала. На следующий день ее супруг потребовал от очередного любовника 300 тыс. рублей — тот тоже отказался платить.

«Пока точно неизвестно, как именно он узнал об изменах жены. Но, вероятнее всего, все стало известно, когда она пьяная вернулась домой. Возможно тогда жена и рассказала о своих «похождениях», — уточнил собеседник.

Следственный комитет возбудил уголовные дела лишь спустя два с половиной месяца — 14 февраля.

«Должностное лицо, о котором идет речь, было уволено из полиции в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника ОВД. Если аморальная тема найдет свое подтверждение, он понесет также и предусмотренную законом уголовную ответственность», уточнил официальный представитель ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

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