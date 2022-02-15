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Гинцбург рассказал о пользе вакцинации при беременности

Глава центра им. Гамалеи Гинцбург: матери передают младенцам антитела с молоком

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Ramon Espinosa/AP

Привитые вакцинами от коронавируса «Спутник V» и «Спутник Лайт» матери при кормлении грудью могут передавать младенцам антитела от коронавируса. Об этом в интервью The Manila Times заявил глава центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

«Мы настоятельно рекомендуем всем пройти вакцинацию, и это объясняется тем, что новорожденный в возрасте от нуля до шести месяцев будет защищен как минимум от заражения тяжелыми случаями COVID-19 с молоком вакцинированной матери», — сказал Гинцбург.

Глава центра им. Гамалеи также пояснил, что беременным женщинам рекомендуется проходить вакцинацию с 22-й недели беременности.

«Дальнейшие клинические испытания показывают, что «Спутник V» и «Спутник Лайт» [эффективны] на других сроках. беременности», — отметил он.

Ранее о передаче антител младенцу через грудное молоко рассказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Он подчеркивал, что «вакцинированная мать — это защита новорожденного».

Врачи из медицинского колледжа Корнелловского университета в США выяснили, что беременным не обязательно переносить вакцинацию от COVID-19 ближе к родам — даже сделанная на ранних сроках прививка позволит им передать ребенку достаточное количество антител. Коронавирус осложняет течение беременности и повышает риск преждевременных родов, мертворождений и прочих осложнений. Те, кто вакцинировался перед беременностью или в самом ее начале, могут ближе к родам сделать повторную прививку — это повысит уровни антител. Тем же, кто ее еще не сделал, затягивать с этим не стоит.

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Коронавирус 2019-nCoV
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