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В ВОЗ озвучат итоги исследования о происхождении COVID-19 в ближайшие недели

Группа ВОЗ, изучающая происхождение COVID-19, озвучит итоги работы в ближайшие недели

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Ng Han Guan/AP

Научно-консультативная группа по новым опасным патогенам (SAGO) Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которая изучает происхождение коронавируса, в ближайшие недели озвучит результаты своей работы. Об этом заявил глава европейского отделения ВОЗ Ханс Клюге, передает РИА «Новости».

«В октябре прошлого года ВОЗ учредила Научно-консультативную группу по происхождению новых патогенов. Она собиралась семь раз, и мы ожидаем некоторые результаты или рекомендации в ближайшие недели», — сказал Клюге на брифинге.

Помимо вопроса о происхождении коронавируса, группа также работает над специальной системой определения возникновения новых патогенов, добавил он.

В начале февраля ученые разных стран мира обратились к правительству Китая с письмом, в котором потребовали возобновить расследование начала пандемии, чтобы в будущем предотвратить подобные события. Они считают, что из-за непримиримости китайского правительства и агрессивного давления, которое оно оказывает на иностранные правительства и международные институты, до сих пор не начато всеобъемлющее международное расследование причин пандемии COVID-19.

До этого республиканцы из Палаты представителей конгресса США Джеймс Комер и Джим Джордан отправили министру здравоохранения и социальных служб страны Хавьеру Бесерре письмо, в котором выразили мнение, что главный инфекционист страны Энтони Фаучи скрыл информацию, связанную с теорией о лабораторном происхождении коронавируса.

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Коронавирус 2019-nCoV
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