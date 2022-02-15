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В Австрии предъявили обвинения женщине, защищавшейся от пытавшегося изнасиловать ее мигранта

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Depositphotos

Полиция Вены предъявила 22-летней женщине обвинения в нанесении ножевых ранений мигранту, который пытался ее изнасиловать.

Как пишет Kronen Zeitung, инцидент произошел на прошлой неделе, однако обнародовали информацию о нем правоохранители только спустя три дня и после запроса от прессы. Так, обвиняемая заходила в подъезд своего многоквартирного дома на Шенбруннер-штрассе в районе Майдлинг, когда на нее внезапно напали. Мужчина вытащил ее во двор, повалил на землю и схватил за интимные части тела.

Впоследствии женщине удалось вытащить из сумочки нож, которым она несколько раз ударила нападавшего. Злоумышленник, получив ранения, забрал ее сумочку и убежал.

Вскоре после этого сотрудники полиции задержали нападавшего — им оказался 24-летний сирийский мигрант, проситель убежища в Австрии. При аресте у него также было обнаружено небольшое количество марихуаны, а в крови выявили следы алкоголя. В настоящий момент ему предъявлены обвинения в попытке изнасилования.

В то же время женщине предъявили обвинения в нанесении телесных повреждений.

«Абсолютно бесчувственный подход», — констатировал ее адвокат Майкл Дор.

Ранее сообщалось, что в Колпино задержали мигранта, пытавшегося изнасиловать 12-летнюю девочку.

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