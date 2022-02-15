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Криминальный авторитет Сухой застрелен на Украине в стоматологическом кресле

Киллер застрелил криминального авторитета Игоря Дутку на приеме у стоматолога

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Depositphotos

Правоохранители украинского города Прикарпатье разыскивают убийцу криминального авторитета Игоря Дутки, известного также по прозвищу Сухой, сообщает «МК».

По информации пресс-службы управления Нацполиции Ивано-Франковской области, мужчина был застрелен в курортном городе Яремче на приеме у стоматолога. В момент смерти он находился в стоматологическом кресле.

Полиция уточняет, что сообщение об убийстве поступило от врача-стоматолога в понедельник, 14 февраля, в 18:45. Мужчина заявил, что в его медицинский кабинет забежал неизвестный и многократно выстрелил в пациента, после чего скрылся.

Жертва нападения скончалась в ходе оказания ему медицинской помощи. В полиции выясняют обстоятельства происшествия, объявлена специальная полицейская операция.

В январе текущего года в Мурманской области убили Виктора Тимченко, который считался криминальным авторитетом.

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