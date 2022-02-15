В Казахстане арестовали двух иностранцев, причастных к захвату администрации Алма-Аты

Работники правоохранительных органов Казахстана арестовали двух иностранцев, принимавших участие в захвате здания администрации Алма-Аты. Об этом сообщается на сайте Генеральной прокуратуры республики.

«Следствием установлены двое иностранных граждан, активно участвовавших в массовых беспорядках в Алма-Ате и при захвате здания акимата [администрации] города в ночь (...) на 5 января», — пояснили в Генпрокуратуре Казахстана.

Арестованные, как выяснилось, в ходе незаконных протестов применяли жестокое насилие в отношении безоружных сотрудников управления специализированной службы охраны.

При этом побои подозреваемые наносили специальным средствами, отобранными у правоохранителей — дубинками и щитами.

Опознать нападавших удалось при помощи видео с камер наблюдения. В настоящий момент не уточняется, откуда прибыли иностранцы.

«Их преступные действия квалифицированы по статьям 272 ч. 2 (участие в массовых беспорядках), 380 ч. 3 п. 1,4 (применение насилия в отношении представителя власти) уголовного кодекса», — добавили в пресс-службе.

Еще оказалось, что фигуранты расследования хотели 6 января осуществить захват телевизионной вышки «Кок Тобе».

Протесты в Казахстане начались с недовольства жителями городов Жанаозен и Актау двукратным увеличением цен на сжиженный газ. Затем протесты распространились и на другие города республики, участники акций стали нападать на госучреждения и правоохранителей. По сведениям прокуратуры, в результате беспорядков пострадали свыше 4,5 тыс. человек, погибли 225, в том числе 19 силовиков.