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Украинский бизнесмен решил поехать в Мариуполь в «день вторжения» России

Украинский бизнесмен Ахметов прибудет 16 февраля в Донбасс после критики Зеленского

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Ирина Александрова/РИА «Новости»

Украинский предприниматель Ринат Ахметов, которого президент страны Владимир Зеленский ранее подозревал в причастности к попытке государственного переворота, прибудет в Мариуполь в день, который некоторые СМИ считают датой «вторжения» России на Украину — 16 февраля. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на его пресс-секретаря Анну Терехову.

«Ринат Ахметов в среду будет в Мариуполе», — сказал представитель бизнесмена.

В западных СМИ ранее называли конкретные даты начала «полномасштабного вторжения» России на Украину. Немецкое издание Spiegel сообщало, что «нападение России» произойдет 16 февраля. В самом Киеве не нашли предпосылок для этого, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

Президент Украины Владимир Зеленский попросил предоставить доказательства, что «вторжение» 16 февраля неминуемо, а затем в обращении к нации сказал, что день, которым Украину «пугают вторжением», он распорядился именовать Днем единения.

«Украинская правда» писала, что украинские бизнесмены покидают страну с помощью чартерных рейсов и частных самолетов. По данным журналистов, только за воскресенье, 13 февраля, из Украины было осуществлено порядка 20 вылетов.

В ноябре прошлого года Зеленский заявлял, что спецслужбы уведомили его о том, что 1 декабря в стране планируется государственный переворот. По его словам, к госперевороту, предположительно, причастен украинский бизнесмен Ринат Ахметов, и на соответствующее мероприятие «выделяются миллиарды долларов». Ряд западных СМИ подали эту информацию как подготовку путча в стране.

Служба безопасности Украины (СБУ) начала расследование дела по захвату власти в стране гражданами Украины и России.

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