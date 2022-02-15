Туроператоры не рекомендуют россиянам ехать в Таиланд

Турагенты советуют россиянам пока отказаться от поездок в Таиланд из-за высокого риска получить положительный тест на коронавирус по прилете. Об этом рассказал газете «Коммерсантъ» представитель OnlineTur.ru Игорь Блинов.

Исполнительный директор Альянса туристических агентств Наталия Осипова уточнила, что туристов предупреждают о дополнительных требованиях в стране и предлагают рассмотреть поездки в страны, открытые для путешествий (Турцию, Египет, ОАЭ, на Кубу).

Один из крупных туроператоров заявил, что временно отказался от продаж туров в Таиланд из-за проблем с тестами.

По данным тайских властей, приведенных АТОР, с 1 по 10 февраля коронавирус выявили у 18,72% россиян — фактически у каждого пятого туриста. Участники туристического рынка допускают, что в Таиланде повышенный уровень ложноположительных результатов.

Таиланд, который до пандемии часто выбирали «зимовщики», и в 2022 году вошел в топ-10 самых популярных направлений. Он занял 7-е место — доля пассажиров, отправившихся туда, составила 4%. Также путешественники покупали билеты на долгий срок в Турцию (3%) и на Шри-Ланку (2%).

После снятия запретов россияне больше всего мечтают посетить Италию (6%). На втором месте оказались Испания и Таиланд (по 4%). По 3% опрошенных хотели бы полететь в Египет и Турцию. По 2% — в Грецию, Чехию, Китай и США. По 1% — в Финляндию, Францию и Германию. Женщины чаще мечтают об Италии, Греции, Египте, Таиланде и Турции, мужчины — о США и Китае.