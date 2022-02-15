В Гидрометцентре назвали регионы, где ожидаются сильные морозы

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что на юге Красноярского края, Чукотке, а также в Хакасии, Забайкалье и некоторых других регионах в ближайшее время ожидаются морозы до -35-40°C. Об этом он сообщил ТАСС.

«На юге Сибири аномалии отрицательные. На юге Краснодарского края, в Хакасии, Забайкалье, Иркутской области, Тыве, Бурятии настоящая сибирская зима — температура ночью будет опускаться до -30-35°C», — сказал он.

Ранее Вильфанд заявил, что температура в Москве в конце текущей недели, 19-20 февраля, будет опережать климатический ход на 50 дней.

Он уточнил, что резкое потепление характерно для Европейской части России. Причина — теплые воздушные массы, двигающиеся с юга.

До этого Вильфанд рассказал, что опасные явления и сильная непогода не прогнозируются в ближайшие дни практически на всей территории России.