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Бывший мэр Риги раскритиковал высказывания президента Латвии о русском языке

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Сергей Мелконов/РИА «Новости»

Бывший мэр Риги Нил Ушаков раскритиковал заявление президента Латвии Эгилса Левитса о том, что вторым иностранным языком в школах страны должен быть один из официальных языков ЕС, а не русский. Об этом он написал в своем Facebook.

По его словам, в латвийских школах не хватает учителей математики, физики, химии, но «такие мелочи президента не волнуют». Также он прокомментировал высказывание Левитса о «защите страны от русского языка».

«Скажите, у нас в Латвии патриотом можно стать только в том случае, если целью своей жизни ставить борьбу с русским языком? А попробовать стать патриотом за счет хороших дел для своей страны никто не пытался?» — задался вопросом Ушаков.

Ранее жители Латвии направили в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) уже более 300 исков, в которых они оспаривают языковую реформу в школах национальных меньшинств страны.

Эта партия стала одним из инициаторов этих обращений. Ее представители отметили, что очередная зимняя кампания по подаче исков в ЕСПЧ на проблему языка обучения в русских школах Латвии завершена.

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