Мужчина зарезал парня и девушку в День всех влюбленных

В Ленинградской области 14 февраля, в День всех влюбленных, мужчина убил 25-летнего парня и 28-летнюю девушку. Об этом сообщается на сайте регионального СУ СК РФ.

Тела мужчины 1997 г.р. и женщины 1994 г.р. с множественными колото-резаными ранениями различных частей тела были обнаружены в квартире по Ленинградскому шоссе в городе Каменногорск в Выборгском районе Ленинградской области, говорится в сообщении Следственного комитета.

Возбуждено уголовное дело об убийстве.

По версии следствия, убийцей является 43-летний мужчина, который был знаком со своими жертвами. Смертельные ранения он им нанес во время ссоры в состоянии алкогольного опьянения.

Мужчина задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее сообщалось, что в Бурятии отчим открыл огонь из ружья по сыновьям своей сожительницы на 14 февраля.