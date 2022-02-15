В Аргентине будут определять COVID-19 по аудиозаписи кашля

Глава правительства Буэнос-Айреса Фелипе Мигель сообщил у себя в Twitter, что власти аргентинской столицы запустили систему предварительной диагностики COVID-19 по аудиозаписи через WhatsApp.

Данная система была создана с помощью искусственного интеллекта. В программу было загружено 140 тыс. образцов аудио кашля кашля пациентов с коронавирусной инфекцией и здоровых людей.

Гражданам, которые хотят проверить свой кашель, необходимо написать официальному боту правительства Буэнос-Айреса в WhatsApp.

«Как только будет получено аудиосообщение, IATos (название программы — «Газета.Ru») проанализирует звук — если он совпадает с образцами кашля людей с подтвержденным коронавирусом, человеку рекомендуют сделать тест», — рассказали о работе бота в правительстве.

По данным властей города, в настоящее время точность составляет около 86%.