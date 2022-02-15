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Москвичка выкинула новорожденного с четвертого этажа

Женщина после домашних родов завернула младенца в пакет и выкинула из окна

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В Москве только что родившая дома женщина завернула младенца в пакет и выбросила с четвертого этажа. Об этом сообщается в Telegram-канале московской прокуратуры

30-летняя женщина и ребенок госпитализированы, указали в прокуратуре. Инцидент произошел 14 февраля около 21:00.

Роженица после домашних родов поместила ребенка в пакет и выбросила из окна четвертого этажа жилого дома на улице Ставропольская.

Младенец выжил.

Ранее бывший супруг жительницы Дзержинска, которая родила ребенка в коллекторе, Андрей рассказал, что его экс-супруга Ольга не занимается воспитанием детей и «даже не кормит их нормально. В коллекторе женщина и ее нынешний сожитель устроили свидание, и в этот момент у Ольги начались роды. По словам представителей мэрии, у многодетной матери есть где жить. Она работает и в настоящее время находится в декрете.

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