Ортодонт Опарин объяснил, нужно ли сохранять зубы мудрости

В США, как и в России, нет единого подхода в вопросе удаления зубов мудрости после того, как они прорезались, рассказал «Газете.Ru» врач-ортодонт Андрей Опарин.

«Зубы мудрости – рудиментарные органы, пройдет еще немного времени с точки зрения эволюции и зачатки зубов мудрости полностью перестанут закладываться у человека. По моему опыту, у некоторых пациентов встречаются зачатки лишь двух-трех зубов мудрости», — пояснил он.

Говоря о сроках, специалист подчеркнул, что раннее удаление предпочтительнее. У зуба формируется корень, который может быть, например, в форме крючка и удалить такой зуб позже будет намного сложнее.

«Раннее удаление предпочтительно, но не всегда возможно: зачатки зубов мудрости находятся глубоко в кости, чтобы подобраться к ним, нужно будет убрать эту кость. В дальнейшем может сформироваться костный дефект в области удаления», — сказал ортодонт.

Сам Опарин придерживается индивидуального подхода: кому-то зубы мудрости удаляются в зачатке, в возрасте 10-12 лет, а кого-то из пациентов наблюдают и дают зубам мудрости допрорезаться, если есть благоприятный прогноз по прорезанию и влиянию на прикус.

Ранее «Газета.Ru» писала о том, какие вопросы раздражают стоматологов.