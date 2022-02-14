В Люберцах прогремел взрыв в многоэтажном доме

В подмосковных Люберцах в одной из квартир многоэтажного дома прогремел взрыв бытового газа, выбивший входную дверь и окна. об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на старшего помощника руководителя управления Следственного комитета по Московской области Ольгу Врадий.

«В результате произошедшего пострадал мужчина, который был госпитализирован в медицинское учреждение», — рассказала она.

В Следкоме добавили, что остальным жителям дома ничего не угрожает. Сейчас на месте взрыва работают сотрудники обслуживающей региональную газораспределительную сеть компании «Мособлгаз».

Инцидент произошел вечером в понедельник, 14 февраля, на улице 1-й Панковский проезд.

Ранее в поселке Большевик городского округа Серпухов Московской области взрыв газа разрушил половину дома. Предварительно, причиной ЧП была неправильная эксплуатация газового оборудования.