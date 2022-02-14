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Оказавшаяся мультимиллионершей дочь экс-главы Ставрополья назвала хейтеров неудачниками

Дочь бывшего главы Ставрополья пригрозила судом возмутившимся 60 млн рублей на ее счету

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Дочь экс-губернатора Ставропольского края Валерия Гаевского Александра ответила на обвинения в воровстве денег у россиян, зазвучавшие после того, как она случайно показала многомилионный банковский счет. Об этом сообщает kp.ru.

О том, что на счету Александры $787 тыс. (почти 60 млн рублей) стало понятно во время прямого эфира на стриминговом сервисе Twich. Девушка показывала зрителям трек, который играл на ее смартфоне, и в этот момент на экране появилось уведомлении о зачислении на счет в одном из российских банков.

«У меня совесть абсолютно чиста. Я отвечу за все денежки. Я заработала много денег, а вы — неудачники», — сказала она.

Канал Александры в Twich — здесь она известна под псевдонимом Mira HS — насчитывает 352 тыс. подписчиков. Стримерша общается с ними, показывает свою жизнь и играет в популярные видеоигры — Dota 2, Fortnite, Hearthstone. Зрители в свою очередь отправляют ей донаты (денежные поощрения). Кроме того, стримеры получают от сервиса деньги за подписчиков.

Ранее дочь пресс-секретаря президента России Дмитрий Пескова «извинилась» за шикарное фото в Instagram.

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