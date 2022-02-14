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Врач заявил о прохождении пика заболеваемости «омикроном» в Москве

Врач Вечорко считает, что пик заболеваемости «омикроном» в Москве пройден

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Константин Михальчевский/РИА «Новости»

Система здравоохранения Москвы была готова к распространению «омикрон»-штамма, и столица сумела преодолеть пик заболеваемости коронавирусом. Об этом написал в Facebook главный врач больницы имени Филатова Валерий Вечорко.

«Система здравоохранения города встретила новый штамм во всеоружии и уже сейчас можно говорить о том, что Москва преодолела пик заболеваемости «омикроном». В стационарном звене наблюдается постепенное снижение числа госпитализаций», — заявил медик.

При этом он подчеркнул, что «не стоит расслабляться» при таких высоких абсолютных значениях заболеваемости. По его словам, амбулаторное
звено «продолжает работать в усиленном режиме».

Ранее главный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн заявил, что в России с приходом штамма «омикрон» наступил пик пятой волны коронавируса. Однако через некоторое время число случае заражения начнет уменьшаться, прогнозирует он.

Заместитель директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, председатель Национального научного общества инфекционистов, член-корреспондент РАН Александр Горелов пояснил, что коллективный иммунитет к данному варианту COVID-19 в РФ должен составлять 90% для снижения подъема заболеваемости, но этот показатель не достигнут.

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Коронавирус 2019-nCoV
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