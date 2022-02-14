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Украинские пограничники опровергли данные о запрете въезда для россиян призывного возраста

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Gleb Garanich/Reuters

Пресс-секретарь государственной пограничной службы Украины не подтвердил информацию о запрете на въезд для российских мужчин призывного возраста, сообщает «Украинская правда».

Он опроверг сообщения о негласных инструкциях для пограничников и подчеркнул, что сотрудники погранслужбы действуют в рамках законов Украины, которые должны соблюдаться всеми иностранцами без исключения. В частности, необходимо не нарушать правил пересечения границы, иметь при себе соответствующие документы и быть способным доказать цель визита на Украину.

«Ежедневно десятки иностранцев по разным причинам получают отказ во въезде в Украину: кто-то из-за превышения срока пребывания в нашей стране, кто-то из-за запрета въезда, кто-то не может подтвердить цель своего путешествия, кто-то не имеет надлежащих для этого документов, а кто-то из-за ковидных ограничений. Конечно, среди иностранцев есть и граждане РФ, которые, следуя в нашу страну, должны соблюдать условия въезда», — сказал Демченко.

Ранее о таком запрете сообщал главный редактор украинского издания «Цензор.НЕТ» Юрий Бутусов. По его словам, ограничение было введено неофициально и на неопределенный срок во избежание возможных провокаций.

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