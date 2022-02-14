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В Кузбассе пациенты провели более часа в палате с умершим мужчиной

В Кузбассе начали проверку после того, как пациенты более часа провели в палате с умершим мужчиной

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Константин Михальчевский/РИА «Новости»

В Кузбассе начали служебную проверку после опубликованного в соцсетях видео одного из пациентов терапевтического отделения городской больницы Междуреченска. Об этом сообщает «Российская газета».

Мужчина заявил, что один из его соседей по палате скончался более часа назад, но никакой информации от персонала больницы нет. Все это время тело умершего находилось рядом с ними в небольшом помещении.

Записавший видео пациент также рассказал, что переболел коронавирусом и страдает от сахарного диабета. Из-за боли в суставах ему сложно передвигаться, и врачи предписали ему постельный режим.

«Приказом главного врача больницы создана комиссия, которая даст оценку действиям медицинского персонала и определит сотрудников, нарушивших регламент медицинской организации», — сказали изданию в региональном Минздраве.

Кроме того, главный врач учреждения здравоохранения и заместитель министра здравоохранения Кузбасса разъяснили сложившуюся ситуацию мужчине, записавшему видео. Другим пациентам принесены официальные извинения, их проинформировали о начатой проверке.

Ранее в Городском консультативно-диагностическом центре №1 на улице Сикейроса в Санкт-Петербурге три человека скончались, еще трое попали в больницу. Под подозрение попал сульфат бария, взвесь которого используется в качестве контрастного вещества при рентгене желудка. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Позднее суд арестовал двух заместителей главного врача медцентра — Наталью Суровенко и Александру Феофанову. Главный врач центра Евгений Попов был задержан.

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