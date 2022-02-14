В Тамбовской области убили замначальника управления автомобильных дорог Вакульчика

Неизвестный убил заместителя начальника управления автомобильных дорог Тамбовской области Виктора Вакульчика. Об этом сообщает ТАСС.

В управлении информационной политики администрации региона подтвердили сообщения о гибели чиновника.

По данным источника в правоохранительных органах, Вакульчика ранили ножом в подъезде его дома.

В настоящее время на месте работают правоохранительные органы, в том числе следователи и криминалисты. Ведутся поиски убийцы.

Виктор Вакульчик работал в органах власти с 2016 года. Ранее он возглавлял компанию «Тамбовтранс», которая занимается пассажирскими перевозками в городе.

Ранее в Красноярском крае нашли мертвым депутата Новоселовского райсовета Андрей Шалько. Причиной смерти мужчины стало огнестрельное ранение.

До этого в Тульской области обнаружили тело 32-летнего мирового судьи Павла Николаева.