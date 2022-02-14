Пастух нашел тайник с оружием на окраине Алма-Аты

В Алма-Ате продолжают находить оружие и боеприпасы — пастух обнаружил на окраине города схрон с оружием и специальной амуницией. Об этом сообщает Sputnik Казахстан.

Начальник управления полиции Алатауского района Ильяс Омирсериков заявил, что следственно-оперативная группа изъяла каску, военный бронежилет, рожок от автомата Калашникова, 20 патронов калибра 7,62 мм, травматический пистолет «Беретта», резиновые дубинки, 19 патронов от пистолета Макарова, а также травматический пистолет неустановленного образца.

Проводится проверка с целью установить принадлежность и происхождение содержимого тайника.

Ранее арсенал оружия был обнаружен в центре Алма-Аты. Из тайника было изъято травматическое оружие и гранаты, неподалеку в мусорном баке найдены патроны: 12 калибра — 19 штук, 7,62 калибра — 7 штук, 5,45 калибра — 4 штуки.

Протесты в республике начались с недовольства жителями городов Жанаозен и Актау двукратным увеличением цен на сжиженный газ. Затем протесты распространились и на другие города республики, участники акций стали нападать на госучреждения и правоохранителей. Власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и провели контртеррористическую операцию.

Согласно данным генпрокуратуры страны, в результате беспорядков пострадали более 4,5 тыс. человек, погибли 225, в том числе 19 силовиков.

Накануне на площади Республики в Алма-Ате организовали несогласованный властями митинг в память жертв январских событий.