Назван способ «придушить» образование новых вариантов COVID-19

Вирусолог, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков рассказал, что для борьбы с быстрым образованием новых штаммов коронавируса, необходимо разрабатывать поливалентные вакцины. Об этом сообщается на сайте газеты «Известия».

«Нам нужны поливалентные вакцины против всех известных на данный момент потенциально опасных штаммов. Если взять пример вируса гриппа, сейчас уже широко применяются четырехвалентные вакцины: против двух серотипов вируса А и двух — вируса В. Подобная вакцина против коронавируса просто придушит новое штаммообразование и дальнейшее развитие инфекции», — рассказал вирусолог.

Он подчеркнул, что следует перейти к упрощению процедуры регистрации вакцин от коронавируса, которые разработаны на основе уже существующих препаратов.

Ранее британские эпидемиологи сообщили о возникновении нового мутировавшего штамма вируса SARS-CoV-2. В вирусе обнаружены элементы, которые имеются как в штамме «омикрон», так и в штамме «дельта», в связи с чем его назвали «дельтакрон».