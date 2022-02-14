Ястреб залетел в метро Нью-Йорка и прожил там несколько дней

Ястреб залетел на станцию Нью-Йоркского метро Вестчестер-сквер-Ист-Тремонт-авеню в Бронксе. Он преследовал голубя или более мелкую птицу, но как только он попал внутрь, не смог выбраться и провел в вестибюле несколько дней. Об этом сообщает телеканал ABC7.

Хищная птица — ястреб Купера — неподвижно сидела на трубе, устав бесцельно летать несколько дней, за чем наблюдал работник станции Пол Флорес. Он неоднократно обращался за помощью, чтобы поймать ястреба, и, наконец, нашел волонтера — бывшего пожарника по имени Бобби Хорват. Он использовал большую сеть, чтобы поймать птицу.

«Он был истощен и даже сорвался, но я смог поймать его на лету», — сказал Хорват. Птицу осмотрел ветеринар, потом ему помогли восстановиться и отпустили на волю в одном из парков.

Волонтер считает, что ястребу повезло, потому что 50% спасенных птиц никогда не интегрируются обратно в дикую природу из-за слишком серьезных травм.

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