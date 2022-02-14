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Диетолог разъяснила, опасны ли лектины для здоровья человека

Диетолог Бурляева: лектины опасны только при заболеваниях ЖКТ

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В последнее время поклонники правильного питания стали отказываются от лектинов, ссылаясь на их вред для организма. Так ли опасны эти белки, рассказала радио Sputnik врач-диетолог, терапевт Екатерина Бурляева.

Лектины содержатся в злаках, бобовых, пасленовых, а также в орехах.

Необычные свойства этих белков стали причиной появления мифов об их вреде для организма, указала специалист. Бурляева пояснила, что лектины — это белки, в цепи которых есть олигосахарид. Лектинам приписывают негативное влияние на пищеварительный процесс и усвоение витаминов и минералов, повышение проницаемости стенок кишечника и повреждение эритроцитов.

Это заблуждение, указала врач. Бурляева пояснила, что некоторым людям действительно стоит с осторожностью относиться к продуктам, в состав которых входят лектины. Речь идет о тех, кто страдает заболеваниями желудочно-кишечного тракта.

«Некоторые лектины могут усугублять течение заболеваний, тех же язвенных колитов, но не вызывать их», — пояснила эксперт.

Она напомнила, что эти белки выполняют в организме человека важные задачи. Их механизм связывания необходим для работы иммунной системы.

Ранее кардиолог рассказал о вреде помидоров для здоровья.

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