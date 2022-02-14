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Риелтор рассказала, могут ли арендаторы украсть вашу квартиру

Риелтор Полякова: арендаторам квартиры нельзя давать документы о праве собственности

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Depositphotos

Заместитель директора департамента аренды квартир ИНКОМ-Недвижимость Оксана Полякова рассказала, чтобы при сдаче квартиры не попасть в руки аферистов, которые могут попытаться продать вашу жилплощадь, нужно помнить и соблюдать несколько правил. Об этом сообщает агентство «Прайм».

Полякова отметила, что преступники никогда не обращаются в агентства недвижимости, которые профессионально проверяют на подлинность документы нанимателя и наймодателя, чтобы исключить мошенничество.

По ее словам, собственникам квартир, сдающих свою жилплощадь, не следует передавать арендаторам в руки документы о праве собственности на нее. Кроме этого, следует получить копию паспортных данных съемщиков жилья.

«Чтобы исключить любую возможность реализации квартиры без вашего ведома, следует подать в Росреестр заявление о запрете на совершение регистрационных действий без участия собственника», — рассказала риелтор.

Ранее стало известно, что муниципалитеты России начали активнее проводить рейды по квартирам в поисках нелегальных квартиросъемщиков.

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