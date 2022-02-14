Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
В Госдуме обсудят новые штрафы из-за «кусачих» собак 04:05
Клебо о сборной России: разочарован, сегодня есть команда, которая лучше нас 03:54
Врач назвал два необычных признака диабета 03:52
Комментатор об эстафете на ОИ: норвежцы даже не удосужились поднять лыжи, их... 03:50
МИД Японии отзывает большинство дипломатов с Украины 03:44
Россиянин продал свой автомобиль, а потом угнал его 03:41
В Раде заявили, что Зеленский своей «глупостью и жадностью» привел Украину... 03:30
Высокопоставленных сотрудников Минобороны Азербайджана заподозрили в присвоении $5,8... 03:17
В Кремле рассказали о настойчивости США в попытках влиять на страны... 03:15
Врач рассказал о ложных симптомах интоксикации при «омикроне» 03:12

Россиянам рассказали, что из-за COVID-19 участилось опасное аутоиммунное заболевание

Врач Хорошев: распространение «омикрона» привело к учащению случаев синдрома Гийена — Барре

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Depositphotos

Врач-невролог Павел Хорошев рассказал, что распространение штамма коронавируса «Омикрон» привело к учащению случаев острого аутоиммунного заболевания синдрома Гийена — Барре. Об этом сообщает URA.RU.

«Самое неприятное — это Гийена — Барре. Это самое неприятное, что может случиться. Это когда у человека возникает массовая полинейропатия, аутоиммунное. Организм начинает воспринимать аксоны клеток (нейрит, по которому нервные импульсы идут от тела клетки (сомы) к иннервируемым органам и другим нервным клеткам), как своих врагов. Она их атакует, уничтожает. А те пытаются восстановиться, то есть, иммунная система атакует нервные клетки», — рассказал невролог.

Он подчеркнул, что до пандемии синдром выявлялся в крайне редких случаях. Хорошев подчеркнул, что сейчас заболевание стали определять в десятки раз больше.

Ранее британские эпидемиологи сообщили о возникновении нового мутировавшего штамма вируса SARS-CoV-2. В вирусе обнаружены элементы, которые имеются как в штамме «омикрон», так и в штамме «дельта», в связи с чем его назвали «дельтакрон».

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть