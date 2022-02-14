Россиянам рассказали, что из-за COVID-19 участилось опасное аутоиммунное заболевание

Врач-невролог Павел Хорошев рассказал, что распространение штамма коронавируса «Омикрон» привело к учащению случаев острого аутоиммунного заболевания синдрома Гийена — Барре. Об этом сообщает URA.RU.

«Самое неприятное — это Гийена — Барре. Это самое неприятное, что может случиться. Это когда у человека возникает массовая полинейропатия, аутоиммунное. Организм начинает воспринимать аксоны клеток (нейрит, по которому нервные импульсы идут от тела клетки (сомы) к иннервируемым органам и другим нервным клеткам), как своих врагов. Она их атакует, уничтожает. А те пытаются восстановиться, то есть, иммунная система атакует нервные клетки», — рассказал невролог.

Он подчеркнул, что до пандемии синдром выявлялся в крайне редких случаях. Хорошев подчеркнул, что сейчас заболевание стали определять в десятки раз больше.

Ранее британские эпидемиологи сообщили о возникновении нового мутировавшего штамма вируса SARS-CoV-2. В вирусе обнаружены элементы, которые имеются как в штамме «омикрон», так и в штамме «дельта», в связи с чем его назвали «дельтакрон».