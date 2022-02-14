Россиянин продал свой автомобиль, а потом угнал его

Житель Хабаровска продал свою машину, а потом угнал ее у покупателя. Об этом сообщил информационный Telegram-канал Amur Mash.

При финансовых затруднениях 24-летний Игорь (имя изменено) решился продать свою Toyota Corona. Так как деньги нужны были быстро — она выставил автомобиль по очень низкой цене — 60 тыс. рублей. Покупатель нашелся за короткий срок.

Через несколько месяцев владелец автомобиля увидел свою бывшую Toyota Corona в одном из дворов Хабаровска.

Дубликат ключей нашелся на связке, молодой мужчина завел автомобиль и уехал. Полиция быстро нашла пропажу. Автомобиль передали новому законному владельцу.

Угонщику грозит до 5 лет тюрьмы.

Ранее сообщалось, что мужчина угнал несколько машин, пытаясь отыскать свою.