Врач назвал два необычных признака диабета

Врач, директор по здоровому образу жизни в Boston Heart Diagnostics Майкл Дансингер рассказал о двух признаках, которые могут сигнализировать о приближении или наступлении диабета. Об этом пишет «Медик Форум».

Один из таких признаков — растущая жажда. Это связано с тем, что глюкоза проходит через почки, и чем выше ее уровень в крови, тем чаще вы будете посещать туалет. В связи с этим организму нужно больше жидкости.

Второй признак — участившееся чувство голода.

«Ваше тело превращает пищу, которую вы едите, в глюкозу, которую ваши клетки используют для получения энергии. Но вашим клеткам нужен инсулин, чтобы усваивать глюкозу. Это может вызвать чувство голода и усталость», — сказал врач.

Ранее ученые выяснили, какая пряность способна бороться с диабетом и раком.

Врач и телеведущий Александр Мясников в свою очередь рассказал, как снизить риск развития диабета.