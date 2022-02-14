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Врач рассказал о ложных симптомах интоксикации при «омикроне»

Врач Лисина: ложные симптомы интоксикации могут появляться при заражении «омикроном»

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Алексей Сухоруков/РИА «Новости»

Врач-терапевт клинического госпиталя на Яузе ГК «Медскан» Мария Лисина рассказала, что заражением штаммом коронавируса «омикрон» может сопровождаться появлением ложных симптомов интоксикации. Об этом сообщает ТАСС.

«Следует отметить, что в сравнении в «дельтой», конечно, «омикрон» течет легче. Меньше мы видим поражения легочной ткани, клинически заболевание протекает легче и с типичными клиническими признаками. Можно назвать ложные симптомы интоксикации, как ломоту в теле, повышение температуры тела, головные боли, боли в глазных яблоках», — рассказала Лисина.

Она подчеркнула, что похожие симптомы также характерны для гриппа. Поэтому при проявлении температуры свыше 38°C следует сразу сделать экспресс-тест на COVID-19. Врач также отметила, что пока рано говорить о клинических симптомах, которые характерны для постковидного синдрома после перенесенного «омикрона».

Ранее кандидат медицинских наук, врач-невролог Ольга Голубинская рассказала, что головная боль — это один из самых частых симптомов при заражении штаммом коронавируса «омикрон» и объяснила причину ее возникновения.

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