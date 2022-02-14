Назван признак высокого холестерина при ходьбе

Судороги в ногах во время ходьбы могут указывать на заболевание периферических артерий и высокий уровень «вредного» холестерина в крови. Об этом сообщила Daily Express со ссылкой на экспертов Американской ассоциация кардиологов (AHA).

Болезненные судороги мышц бедер, ляжек или икр часто можно ощущать при ходьбе, подъеме по лестнице или другой физической нагрузке.

Эксперты объяснили, что заболевание периферических артерий ведет к постепенному сужению и полной закупорке просвета аорты и магистральных артерий. Это происходит из-за отложений холестерина, которые формируют атеросклеротические бляшки.

Также у человека с такой проблемой могут наблюдаться боли в ногах, судороги и онемения в кистях.

От переизбытка холестерина в крови также появляются незаживающие язвы на голенях и ступнях, меняется цвет кожи на пальцах ног.

Эксперты напомнили, что высокий уровень холестерина увеличивает риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний. Это может спровоцировать инсульт или сердечный приступ. Чтобы избежать проблем — нужно вести активный образ жизни и соблюдать диету с большим содержанием ненасыщенных жиров.

Ранее сообщалось, что семена пажитника помогают значительно снизить уровень холестерина в крови.