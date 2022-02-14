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Россияне назвали самые романтичные города страны

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Городом с самой романтической атмосферой опрошенные жители России назвали Санкт-Петербург (36%), следует из опроса сервиса Работа.ру, поступившего в «Газету.Ru»

Большинство опрошенных отметили количество парков и скверов для свиданий (58%), множество музеев и выставок (42%), а также красивую природу (40%).

Вторым городом, наиболее подходящим для свиданий, 27% участников исследования назвали Москву. В столице также отмечают наличие парков и скверов (52%), модных ресторанов и кафе (46%), а также доступность досуговых центров (40%).

На третьем месте среди самых романтичных городов России расположился Сочи — его указали 19% респондентов из-за близости к морю (71%), красивой природы (61%) и большого количества парков и скверов (46%). Те же преимущества участники исследования отмечали и для Ялты, при этом крымский город набрал в общей сложности 12% голосов.

Еще 7% опрошенных назвали романтичным Калининград. Его выделили за большое количество парков и скверов (61%), красивую природу (59%) и близость к морю (54%). Краснодар указали 6% респондентов.

5% участников исследования назвали романтичным городом Казань из-за парков (64%), природы (51%) и модных ресторанов (38%). 4% выделили Севастополь за близость к морю (79%), природу (68%) и парки (61%).

Рейтинг самых романтичных городов замыкает Екатеринбург с 3% голосов за парки (55%), природу (49%) и доступность досуговых центров (42%).

Опрос проводился в феврале 2022 года во всех округах России среди 7 тыс. респондентов.

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