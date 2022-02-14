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Екатеринбургский зоопарк предложил 14 февраля «скормить бывших» животным

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Depositphotos

В Екатеринбургском зоопарке в День всех влюбленных пройдет акция «День пожирателей бывших» — для этого, по задумке организаторов, необходимо назвать именами своих бывших насекомых, которыми накормят местных сурикатов и рыб. Об этом говорится на странице зоопарка во »ВКонтакте».

«Очень часто происходит, что отношения с партнером заканчиваются, а запрещенные эмоции — гнев, обида, сожаление остаются. Дайте себе право на эмоции. Так можно! Бить людей нельзя, а поблагодарить бывшего за опыт и скормить животным можно», — говорится в сообщении при заполнении заявки.

Услугу по «скармливанию» зоопарк оценил в 350 рублей. 14 февраля в 14:00 все «именитые» тараканы будут съедены. Посмотреть на этом можно будет онлайн в Instagram зоопарка или лично в зоопарке.

Пользователи разделились во мнении — кто-то уверен, что акция «прикольная», другие же просят не перекладывать на животных чужую ответственность.

«Жестоко. Бывших можно люто ненавидеть, но зачем переносить это на животных? Животные так не поступают с бывшими хозяевами, а вот люди до чего докатились», — написала девушка в комментариях.

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