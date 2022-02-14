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Пара из США удивляет людей разницей в росте

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Кадр из видео/truly/Youtube

Пара из США удивляет людей разницей в росте, пишет Daily Mail. Несмотря на критику со стороны, влюбленные счастливы.

32-летняя стриптезерша Кэсси, чей рост составляет 64 сантиметра, заявляет, что является самой маленькой танцовщицей в мире. В свободное время женщина строит личную жизнь и встречается с 19-летним парнем по имени Блейк.

Как рассказала американка, они познакомились в интернете. После первой встречи Кэсси поняла, что им комфортно вместе, несмотря на существенные различия в физических данных.

Когда я начала общаться с ним, я была в Вегасе, и Блейк спросил меня: «О, что ты там делаешь?». Я ответила, что танцую тут стриптиз, а Блейк сказал, что это круто», — вспоминает Кэсси.

И Блейк, и Кэсси говорят, что любят друг друга, хотя окружающие им не верят и критикуют. Пара часто публикуют совместные фотографии в соцсетях и уже привыкла к негативным комментариям.

Влюбленные пока не планируют играть свадьбу и просто наслаждаются друг другом, хотя их семьи тоже против того, чтобы они были вместе.

Ранее пользователей соцсетей удивили молодожены, отпраздновавшие свадьбу в свинарнике.

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