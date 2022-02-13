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В Грузии случилось сильное землетрясение

Землетрясение магнитудой 6,2 произошло на юге Грузии

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На юге Грузии случилось землетрясение магнитудой 6,2. Подземные толчки были настолько сильными, что ощущались в Батуми и Тбилиси. Об этом сообщается на сайте сейсмического мониторинга Университета Илии.

Землетрясение произошло в 22.25 по тбилисскому времени (21.25 мск). Эпицентр расположен в районе села Самеба, который находится на границе краев Квемо-Картли и Самцхе-Джавахети.

Как рассказала порталу «Новости-Грузия» директор Института наук по изучению земли и Национального центра сейсмического мониторинга Тея Годоладзе, согласно первым данным, магнитуда была 5,8, после уточнения, по обновленным данным, она увеличилась до 6,2.

«Однако в этом сейсмически активном районе Самцхе-Джавахети толчки происходят и сейчас, приборы фиксируют от 2 до 4», — заявила она.

По словам мэра Дманисского муниципалитета Кобы Мурадашвили, где случилось сильное землетрясение, разрушений не было.

«У нас ничего не произошло. У нас все мирно и спокойно. Наш муниципалитет был эпицентром, однако разрушений, а также жертв не было», — сказал чиновник.

Как передает телеканал Mtavari Arxi, подземные толчки, помимо двух вышеназванных городов, ощущались и в других регионах Грузии.

Информации о погибших и разрушениях пока не поступала.

Ранее «Роскосмос» показал, что осталось от острова Тонга после извержения вулкана.

Мощное извержение подводного вулкана Хунга-Хаапай, продолжавшееся несколько дней, и спровоцированное им цунами привели к масштабным разрушениям в островном Королевстве Тонга. Так, местные власти эвакуировали главу островного государства Тупоу VI из королевского дворца в столице страны городе Нукуалофе.

По данным геологической службы Тонги, извержение вулкана стало крупнейшим с декабря 2021 года и послужило причиной ряда небольших цунами, зарегистрированных у побережья Тонгатапу — крупнейшего острова архипелага.

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