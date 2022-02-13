В Союзе азербайджанцев заподозрили провокацию в конфликте с цыганами в Кузбассе

В Союзе азербайджанцев России прокомментировали конфликт между выходцами из Азербайджана, цыганской диаспорой и местными жителями в Кемеровской области. Вице-президент Союза Элунур Гусейнов рассказал «Газете.Ru», что подозревает вмешательство со стороны для того, чтобы искусственно раздуть конфликт между диаспорами.

«Мы считаем, что здесь интерес какой-то третьей стороны для того, чтобы там азербайджанцы и местные цыгане начали конфликтовать. Азербайджанцы и цыгане никогда не конфликтовали ни в каких регионах Российской Федерации. Мы считаем, что это специально грамотно подготовленная [провокация] некой стороны, которая для нас еще неизвестна. Будем выяснять. На бытовом уровне этот конфликт раздули на такой уровень, чтобы одни позвали других, другие третьих, и так все из-под контроля вышло», — сказал он.

Гусейнов добавил, что специалисты Союза уже находятся на стадии урегулирования конфликта и стороны планируют сесть за стол переговоров.

«Наши специалисты работают, представители Союза азербайджанцев России по Кемеровской области занимаются этим вопросом вплотную. Сейчас аксакалы уже ходят на переговоры. Я надеюсь, что уже сегодня-завтра этот вопрос урегулируется и больше не будет таких конфликтов. Конфликтующие стороны сядут за стол и будем выяснять ситуацию досконально. И я думаю, что помирятся, чтобы не было таких повторных драк и межнациональных событий», — заключил он.

Ранее в поселке Тяжинский в Кемеровской области произошло несколько драк между представителями диаспор и местными жителями. Конфликт начался в кафе «Эльбрус», где одна из жительниц вступила в перепалку с цыганами и в драку вмешался азербайджанец. На следующий день конфликт продолжился и перерос в потасовку между цыганской и азербайджанской диаспорами.

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