В Киеве рассказали о ситуации с авиапространством Украины

Воздушное пространство над Украиной пока будет открытым, а государство делает все возможное для предупреждения рисков для авиаперевозчиков. Об этом сообщается в Facebook-профиле Мининфраструктуры страны.

«Небо над Украиной остается открытым, государство работает над упреждением рисков для авиаперевозчиков. Информация о закрытии воздушного пространства Украины не соответствует действительности», — уточнили в ведомстве.

В министерстве обратили внимание, что закрывать авиапространство над Украиной — это суверенное право страны. Соответствующих решений, вводящих ограничений на выполнение рейсов, не принимали.

Также в пресс-службе уточнили, что ряд авиаперевозчиков испытывают трудности, связанные с колебаниями на страховых рынках.

«При необходимости государство обеспечит возвращение всех граждан Украины из-за рубежа», — подчеркнул министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

Ранее в Lufthansa допустили прекращение полетов над Украиной.