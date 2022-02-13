Соседи погорельцев из Юрьевца рассказали, что мать четверых погибших детей употребляла наркотики

Знакомые матери, четверо детей которой погибли в Юрьевце Ивановской области при пожаре, рассказали «Газете.Ru», что 31-летняя Ольга Тюринова употребляла наркотики, часто уходила из дома, а детей надолго запирала одних.

«Я знакома с ней, но знала, как она живет, со слов ее хороших знакомых. Я вам так скажу: ничего хорошего там не было. Дети были грязные, мать наркоманила, она могла спокойной ходить по дому и курить. У нее постоянно много мужиков было, и все они были наркоманы. Ее последнего сожителя посадили, воспитывала детей она одна. Запирала их постоянно и оставляла одних», — сообщила бывшая соседка Тюриновой.

То, что многодетная мать была наркоманкой, подтвердила еще одна знакомая Ольги.

«Я когда-то была с Ольгой в детдоме юрьевецком. Она там с сестрами училась, потом их перевели в интернат. Знаю со слов ее соседей, что, когда у этой мамаши было только двое деток, уже тогда она наркоманка и пила», — обратила внимание знакомая матери погибших детей.

Жители Юрьевца также рассказали, что органы опеки прекрасно знали, в каких условиях воспитываются дети, но никак не реагировали.

«Семья на учете у них. Они все знали, но детей не отнимали. Считаю, опеку нужно наказывать. Это их не усмотрение. И смерти четвертых деток на их руках. Их можно было спасти. Потому что мать — давно уже была не мать», — заявила знакомая Тюриновой.

Утром 13 декабря четыре ребенка в возрасте одного года, 4, 5 и 10 лет погибли при пожаре в частном доме в Юрьевце в Ивановской области. Причина возгорания на данный момент не установлена. По факту причинения смерти по неосторожности двум и более лицам возбуждено уголовное дело. Местоположение матери погибших детей устанавливается.