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В Алма-Ате проходит митинг в память о погибших при протестах в январе

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На площади Республики в казахстанском городе Алма-Ата организовали не согласованный властями митинг в память жертв январских событий. Об этом сообщает РИА «Новости».

В начале января текущего года площадь Республики была эпицентром событий, начинавшихся как митинг. Однако вскоре в Казахстане начали происходить массовые беспорядки.

Вокруг площади, где 13 февраля начался незаконный митинг, находятся здания городского акимата (мэрии), филиала администрации президента.

В настоящий момент точной информации о численности участников акции нет.

Протесты в республике начались с недовольства жителями городов Жанаозен и Актау двукратным увеличением цен на сжиженный газ. Затем протесты распространились и на другие города республики, участники акций стали нападать на госучреждения и правоохранителей. Власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и провели контртеррористическую операцию.

Согласно данным генпрокуратуры страны, в результате беспорядков пострадали более 4,5 тыс. человек, погибли 225, в том числе 19 силовиков.

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Протесты в Казахстане
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