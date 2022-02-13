Житель Пензы напал на туроператора после общения с конкурирующей фирмой

В Пензе мужчина напал на директора турфирмы после общения с конкурирующей фирмой, сообщает TourDom.ru.

Глава турагентства Оксана Новгородская рассказала, что на нее напал клиент, которому она ранее забронировала в счет предоплаты в 30% тур в Египет на ближайшие даты.

Мужчина пришел в офис с претензией, что хочет вернуть деньги, так как больше не доверяет компании. Свое решение он объяснил тем, что в соседнем турагентстве в этом же здании ему рассказали, что Новгородская — мошенница, а администрация расторгает с ней договор на аренду помещения.

Женщина предложила написать заявление на аннуляцию, уточнив, что деньги клиент получит только после рассмотрения заявления туроператором. Турист решил вызвать полицию.

«В течение полутора часов, пока мы ее [полицию] ждали, я наслушалась оскорблений и угроз в свой адрес. Каждому проходящему мимо мужчина кричал, что мы мошенники. Полиция в итоге подтвердила правовую основу моего отказа​ ​вернуть деньги, взяла заявления, объяснения и отбыла. А когда после 19.00 я стала собираться домой, клиент закричал: «Я так и знал!» – и с разбегу толкнул меня», — рассказала Новгородская.

Скорая диагностировала у женщины ушибы головы и мягких тканей. По факту произошедшего полиция отказала в возбуждении уголовного дела, наложив на мужчину административную ответственность.