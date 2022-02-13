Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Полузащитник «Ганновера» рассказал о планах открыть детский дом в России 09:45
Число стран, посоветовавших своим гражданам уехать из Украины, возросло до 35 09:38
Кожевников раскритиковал лидера хоккейной сборной России 09:26
В Киеве заявили о готовящейся «резне» русских, живущих... 09:19
Чемпион ОИ считает, что серебро норвежцев в эстафете может привести к скандалу 09:13
В Германии призвали договориться с Россией об увеличении поставок газа 09:10
Юрист объяснила, можно ли требовать у бывших вернуть подарки 09:03
Посол России в Швеции выругался, отвечая на вопрос о санкциях 09:03
В МОК готовы оказать Валиевой психологическую помощь 08:57
Президент Финляндии Ниинисте рассказал об изменениях в поведении Путина 08:51

Житель Пензы напал на туроператора после общения с конкурирующей фирмой

Прослушать новость
Остановить прослушивание

В Пензе мужчина напал на директора турфирмы после общения с конкурирующей фирмой, сообщает TourDom.ru.

Глава турагентства Оксана Новгородская рассказала, что на нее напал клиент, которому она ранее забронировала в счет предоплаты в 30% тур в Египет на ближайшие даты.

Мужчина пришел в офис с претензией, что хочет вернуть деньги, так как больше не доверяет компании. Свое решение он объяснил тем, что в соседнем турагентстве в этом же здании ему рассказали, что Новгородская — мошенница, а администрация расторгает с ней договор на аренду помещения.

Женщина предложила написать заявление на аннуляцию, уточнив, что деньги клиент получит только после рассмотрения заявления туроператором. Турист решил вызвать полицию.

«В течение полутора часов, пока мы ее [полицию] ждали, я наслушалась оскорблений и угроз в свой адрес. Каждому проходящему мимо мужчина кричал, что мы мошенники. Полиция в итоге подтвердила правовую основу моего отказа​ ​вернуть деньги, взяла заявления, объяснения и отбыла. А когда после 19.00 я стала собираться домой, клиент закричал: «Я так и знал!» – и с разбегу толкнул меня», — рассказала Новгородская.

Скорая диагностировала у женщины ушибы головы и мягких тканей. По факту произошедшего полиция отказала в возбуждении уголовного дела, наложив на мужчину административную ответственность.

Все новости на тему:
Новости регионов
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть